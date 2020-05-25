البزري يُحذّر من إرتفاع منسوب الخطاب الطائفي- المذهبي

حذّر رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ من إرتفاع منسوب الخطاب المذهبي والطائفي روحياً وزمنياً، وكأن البعض يُحاول حماية زعماء و كبار موظفي هذا المذهب أو تلك الطائفة رغم إرتكباتهم ومخالفاتهم التي أساءت الى البلد وأفقرت المواطنين، كل ذلك يترافق مع بقاء طبقة سياسية فاسدة تُدير المشهد خلف حكومةٍ أقل من عادية في زمنٍ إستثنائي.

ودعا البزري إلى التنبه من أن البعض يأخذ البلاد الى منحى يرتفع فيه منسوب التموضع المذهبي والطائفي وذلك لزيادة الحصانة وحماية المرتكبين تحت شعار الخصوصيات المذهبية والطائفية، رغم أن ​الشعب اللبناني​ بكل طوائفه ومذاهبه وفي جميع المناطق هو الخاسر، ومستقبله مهدد معيشياً وإقتصادياً وصحته في خطرٍ دائم.

وأكد ان الرد الأنسب على ما يحدث هو في إجتماع قوى الخير والإصلاح و​الإنتفاضة​ و​الثورة​ على توجّهٍ مشترك وآلية عملٍ مشتركة تُعيد الروح لثورة 17 تشرين وتستعيد ديناميكيتها التي فُقدت لظروف إستثنائية بعضها صحي- إجتماعي والآخر سياسي.