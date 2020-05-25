ميقاتي: بالوحدة والتضامن يكتب تاريخ الاوطان ونحمي لبنان

لفت رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​ف في 25 ايار إلى ان "عشرين عاما مضت ولا تزال أحداث ذاك ​النهار​ التاريخي محفورة في الذاكرة والوجدان، حيث كنت كوزير للاشغال العامة، أول مسؤول يصل الى عمق القرى ال​لبنان​ية المحررة وتطأ قدمه الحدود ويشهد فرحة التحرير. بالوحدة والتضامن يكتب تاريخ الاوطان ونحمي لبنان. فلنتعظ. عيد المقاومة والتحرير".

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