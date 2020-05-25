باسيل أجرى سلسلة اتصالات للمعايدة بعيد الفطر

اجرى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سلسلة اتصالات للمعايدة بعيد الفطر السعيد شملت رئيسيْ مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان وعدداً من القيادات والمرجعيات والمسؤولين من الطائفتين السنية والشيعية
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