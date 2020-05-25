باسيل أجرى سلسلة اتصالات للمعايدة بعيد الفطر

اجرى رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ سلسلة اتصالات للمعايدة ب​عيد الفطر​ السعيد شملت رئيسيْ ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​الحكومة​ ​حسان دياب​ ومفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ والمفتي الجعفري ​الشيخ أحمد قبلان​ وعدداً من القيادات والمرجعيات والمسؤولين من الطائفتين السنية والشيعية إضغط للمزيد

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