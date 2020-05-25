أبو زيد: عيد المقاومة والتحرير غيّر سياسات ورسم معادلات اقليمية جديدة

هنأ مستشار الرئيس ميشال عون النائب السابق ​أمل ابو زيد​ بذكرى 25 ايار وقال: "​عيد المقاومة والتحرير​ ليس فقط ذكرى، إنه تاريخ غيّر مسار سياسات كبيرة في ​الشرق الأوسط​ ورسم معادلات إقليمية جديدة أبرزها أن "قوّة ​لبنان​ لم تعد بضعفه" بل أن قوّته بمقاومته وجيشه وشعبه الذي استطاع تسطير ملاحم النصر في جنوبنا العزيز ورفع ​العلم اللبناني​ عالياً ".

وأكد ان "حقّنا بالدفاع عن أرضنا مقدّس خصوصاً أمام عدوّ طامع بأرضنا ومياهنا وحدودنا.تحيّة لروح كل شهيد في هذه الذكرى وتحية لشعبنا الصامد حتى النصر".