أبو زيد: عيد المقاومة والتحرير غيّر سياسات ورسم معادلات اقليمية جديدة

هنأ مستشار الرئيس ميشال عون النائب السابق أمل ابو زيد بذكرى 25 ايار وقال: "عيد المقاومة والتحرير ليس فقط ذكرى، إنه تاريخ غيّر مسار سياسات كبيرة في الشرق الأوسط ورسم معادلات إقليمية جديدة أبرزها أن "قوّة لبنان لم تعد بضعفه" بل أن قوّته بمقاومته وجيشه وشعبه الذي استطاع تسطير ملاحم النصر في جنوبنا العزيز ورفع العلم اللبناني عالياً ".
وأكد ان "حقّنا بالدفاع عن أرضنا مقدّس خصوصاً أمام عدوّ طامع بأرضنا ومياهنا وحدودنا.تحيّة لروح كل شهيد في هذه الذكرى وتحية لشعبنا الصامد حتى النصر".
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