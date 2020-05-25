ركّز رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، على أنّ "عيد "المقاومة والتحرير" يأتي السنة والوطن في شدّة هي الأقسى منذ عقود".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذا العيد المقدّس الّذي حافظنا من خلاله على كرامة الوطن بوجه الأعداء، نحتاج إلى مثيلٍ له بوجه الفاسدين المفسدين في الدولة والمؤسّسات، أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان بعيد التحرير: نحتاج إلى مثيل له بوجه الفاسدين المفسدين بالدولة والمؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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