ارسلان بعيد التحرير: نحتاج إلى مثيل له بوجه الفاسدين المفسدين بالدولة والمؤسسات

ركّز رئيس "الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي" النائب ​طلال ارسلان​، على أنّ "عيد "المقاومة والتحرير" يأتي السنة والوطن في شدّة هي الأقسى منذ عقود".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذا العيد المقدّس الّذي حافظنا من خلاله على كرامة الوطن بوجه الأعداء، نحتاج إلى مثيلٍ له بوجه الفاسدين المفسدين في ​الدولة​ والمؤسّسات، أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيّين".