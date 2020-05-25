8946 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن مركز إدارة أزمة كورونا في ​روسيا​ أن ​حالات​ الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 353427 اليوم الاثنين، بعد تسجيل 8946 إصابة خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع بواقع 92 ليصل الإجمالي إلى 3633.

هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انتشاره بشكل كبير في مختلف دول العالم، بعد ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي، حيث انتشر الفيروس المستجد بشكل كبير في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.​​​​​​​​​​​​​​