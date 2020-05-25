باسيل يعد اللبنانيين بالنضال لتحرير الدولة من احتلال الفساد

لفت رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، في تصريح بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​، إلى انه "قبل 20 عاماً، تحررت الأرض بقوة ابنائها المقاومين، وطوينا بلا رجعة شعار "قوّة ​لبنان​ بضعفه". لأرواح الشهداء سلام الخلود، وللبنانيين وعد بالنضال لتحرير ​الدولة​ من احتلال ​الفساد​، ولحفظ وحدة الوطن بالرغم من فشل النظام ولتطوير نظام يحمي تنوّعنا ضمن هذه الوحدة، ويمنحنا العدالة والاستقرار".

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