استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالهند رغم ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

أعلنت السلطات في ​الهند​ استئناف الرحلات الجوية الداخلية بعد توقف دام شهرين، وذلك رغم استمرار إجراءات الإغلاق حتى نهاية أيار الجاري.

وانطلقت الاثنين رحلات جوية تقل آلاف المسافرين إلى مدن هندية مختلفة، وسط إجراءات وقائية صارمة اتخذتها السلطات الهندية.

وكانت ​وزارة الصحة الهندية​ أعلنت اليوم تسجيل أعلى معدل إصابة يومي ب​فيروس كورونا​ المستجد بـ6977 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى انه "تم تسجيل 154 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا أيضا خلال الـ24 ساعة الفائتة".

ومع هذه الأرقام الحديثة، ارتفع تعداد الاصابات بكورونا في البلاد إلى 1.38.845 إصابة و4021 حالة وفاة.