أقدمت عاملة منزلية فيليبينية في لبنان على الانتحار في مركز إيواء تُديره سفارتها.
وأوضحت سفارة الفيليبين لدى لبنان في بيان أنّ "عاملة الخدمة المنزلية وصلت الجمعة إلى مركز الإيواء وفي اليوم التالي قفزت من غرفة كانت تتشاركها مع شخصين آخرين". وأشارت إلى انها توفيت الأحد متأثّرة بجروحها، مؤكدة أنّه "يتم حاليا التحقيق في تفاصيل الحادثة".
وندّدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، في رسالة بعثتها إلى السفارة، بالأوضاع في مركز الإيواء، مشيرة الى أنّ نسبة الإشغال داخله "تتجاوز قدرته على الاستيعاب". واعتبرت أنّ احترام تدابير التباعد الاجتماعي أمر غير ممكن في هذه الظروف. كما دعت السلطات اللبنانية إلى ضمان حماية عاملات المنازل الاجنبيات “من ظروف العمل الاستغلالية أثناء فترة الحجْر”.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الفيلبينية: انتحار عاملة فيليبينية في مركز ايواء تابع لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.