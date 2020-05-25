شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالتصدى الفورى لأى ممارسات تنمر ضد الأطقم الطبية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة، قيام البعض بالتنمر ضد الأطقم الطبية والمسعفين والذين يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التصدى الفورى لأى ممارسات غير أخلاقية قد تمارس من قبل البعض تجاه الفرق الطبية وتسخير كافة التسهيلات أمامهم لتأدية المهمة على أكمل وجه فى هذه الحرب الوقائية، والتى تستلزم دعمهم معنويا وماديا وتحفيزهم على مواصلة العمل، بجانب الشعور من الشارع المصرى بالإدراك بما يقومون به من تضحية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تشريعات مواجهة التعدى على أيا من الفرق الطبية قائمة ومغلظة ولكن العبرة بالتنفيذ والوعى لدى الشارع، موضحا أن قانون الطوارئ الذى أقره البرلمان مؤخرا يمنح رئيس الوزراء الحق فى التعامل الفورى فى ذلك.

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وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بالاعتداء على مسعف، بعد تداول مستخدمى فيسبوك، صورا لشخصين تعديا بالضرب على مسعف وتمزيق ملابسه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة.

وتبين أنه أثناء قيام المسعف بالتوجه لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور، تطورت لتشابك بالأيدى والتعدى عليه بالضرب.