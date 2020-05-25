محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أنها لم ترصد أي مخالفات تتعلق بأي مسجد على مستوى الجمهورية بشأن صلاة العيد، أو محاولة إقامتها بالقوة.
وأوضحت غرفة العمليات في بيان لها، الاثنين، أنها ستواصل عملها لمتابعة أي مستجدات تحدث خلال فترة تعليق صلوات الجمع والجماعات.
وأكدت غرفة العمليات، أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من السجاد والبالغة 300 ألف متر، على المديريات منتصف شوال الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: لم نرصد أي مخالفات حول أداء صلاة العيد بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.