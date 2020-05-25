الأوقاف: لم نرصد أي مخالفات حول أداء صلاة العيد بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أنها لم ترصد أي مخالفات تتعلق بأي مسجد على مستوى الجمهورية بشأن صلاة العيد، أو محاولة إقامتها بالقوة.

وأوضحت غرفة العمليات في بيان لها، الاثنين، أنها ستواصل عملها لمتابعة أي مستجدات تحدث خلال فترة تعليق صلوات الجمع والجماعات.

وأكدت غرفة العمليات، أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من السجاد والبالغة 300 ألف متر، على المديريات منتصف شوال الجاري.