"عايزه أروح لأمي".. تفاصيل انتحار سيدة دار السلام بأول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

في أول أيام عيد الفطر المبارك أقدمت ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر، على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، بمنطقة دار السلام؛ بعد مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات أسرية.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، من الأهالي بشارع فرج يوسف، مفاده سقوط سيدة من الطابق الثالث وتوفيت متأثرة بإصابتها.

انتقل رجال مباحث القسم لمكان الواقعة على الفور وتم فرض كردونا أمنية حول المنطقة، وبالفحص تبين انتحار الزوجة بسبب خلافات زوجية، وأن مشاجرة نشبت بينهما إثر رفض الزوج طلب زوجته للذهاب لزيارة أسرتها فأسرعت للشرفة وألقت نفسها لتسقط لافظة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.