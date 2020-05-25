تهاوي الاستهلاك والصادرات يدفع اقتصاد ألمانيا للركود في أول 3 أشهر من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات تفصيلية صدرت اليوم الاثنين أن تهاويا في الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود في الربع الأول من العام، معطية لمحة عن الأضرار التي أوقعتها جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاستثمارات الرأسمالية تراجعت 6.9% والاستهلاك الخاص 3.2% والصادرات 3.1%، بحسب وكالة رويترز.

يعني هذا أن الاستهلاك الخاص محا 1.7 نقطة مئوية من مجمل النشاط الاقتصادي في حين محا صافي التجارة 0.8 نقطة مئوية، مما أفضى إلى انكماش نسبته 2.2% في الربع الأول.