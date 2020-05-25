ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في "عزل بني سويف" إلى 91 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أعلن مصدر مسئول في مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا، وخروجهم من مقر العزل بالمدينة الجامعية إلى 91 حالة، عقب تعافي 7حالات جديدة بينهم طفل، بعد تحول نتيجة تحاليل العينات الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.
من جانبه أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، تطبيق بروتوكول الوزارة فيما يخص الحالات المشتبه فيها لفيروس كورونا المستجد، إذ يجري أخذ مسحة من الحالة.
وأوضح أنه عقب التأكد من إيجابية التحاليل للفيروس، واستقرار الحالة صحيًا، يطبق العزل المنزلي عليها ومتابعتها يوميًا من فريق الطب الوقائي، وفي الحالات غير المستقرة صحيًا، وتعاني من أمراض مزمنة يجري عزلها بالمستشفيات.
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