محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
لقي طالب في الصف الثاني الثانوي مصرعه غرقا، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، في مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.
تلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغًا من الأهالي، بمصرع "إسلام. س. ك"، 18 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا، للغرق في ترعة على مشارف قريته.
انتقلت قوات الإنقاذ النهري، واستطاعوا بمساعدة الأهالي انتشال الجثة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، الذي أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق"، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طالب غرقا في ترعة ببني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.