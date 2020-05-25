مصرع طالب غرقا في ترعة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي طالب في الصف الثاني الثانوي مصرعه غرقا، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، في مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغًا من الأهالي، بمصرع "إسلام. س. ك"، 18 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا، للغرق في ترعة على مشارف قريته.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، واستطاعوا بمساعدة الأهالي انتشال الجثة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، الذي أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق"، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.