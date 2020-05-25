واشنطن تعتزم تقديم ألف جهاز لتهوية الرئتين للبرازيل

جاء في تغريدة لمجلس الأمن القومي الأمريكي، نشرت على "تويتر" مساء الأحد، أن الولايات المتحدة، ستقدم للبرازيل ألف جهاز لتهوية الرئتين.

وقالت إن "الإدارة الأمريكية ستقدم ألف جهاز لتهوية الرئتين، للبرازيل كمساعدة طبية. وإن الولايات

المتحدة تعترف بالجهود الجادة التي تبذلها الحكومة البرازيلية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وتعتزم تعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة قريبا".

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وبدأت الولايات المتحدة اعتبارا من منتصف ليل 29 مايو بمنع دخول أراضيها كل الأجانب الذين زاروا البرازيل قبل 14 يوما من وصولهم، بسبب خشيتها من انتشار فيروس كورونا.

وتحتل البرازيل حاليا، المرتبة الثانية في قائمة الدول بأكبر عدد من المصابين (363211 حالة)، وذلك بعد الولايات المتحدة (أكثر من 1.64 مليون حالة).