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صحيفة كورية شمالية تدعو لإعادة تدوير المخلفات

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دعت جريدة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية، إلى بذل مزيد من الجهود لتحويل المخلفات والنفايات، إلى موارد نافعة.

 

 وقالت في مقال لها اليوم، إن إعادة التدوير هي مفتاح حملة "الاعتماد على الذات" الرامية لبناء اقتصاد قوي دون مساعدة خارجية.

 

وأضافت الصحيفة، التي تمثل الحزب الحاكم: "يجب على جميع

المؤسسات والمنظمات والشركات، الدفع لجمع جميع المخلفات في مراحل الإنتاج، وفرزها واستخدامها كموارد جديدة للإنتاج".

 

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وحثت جميع العمال على إعادة تدوير النفايات، بما يشمل الورق، والمطاط والزجاج، وشددت على التعاون لبناء اقتصاد قوي بالاعتماد على

الذات.

 

وقالت: "يمكننا تحويل أي مخلفات، إلى كنز وجعل المستحيل ممكنا، إذا استعنا بالتكنولوجيا والعلم"، وأكدت أهمية استخدام التكنولوجيا خلال مراحل إعادة التدوير.

 

 وتشدد المنافذ الإعلامية الكورية الشمالية، مرارا على أهمية الاعتماد على النفس، منذ أن صرح زعيمها كيم جونغ أون، في اجتماع للحزب في ديسمبر الماضي، بأنه لا يتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده في وقت قريب.

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