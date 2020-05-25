في ظل أجواء سياسية متوترة.. المغرب يستعد لبناء قاعدة عسكرية عند الحدود مع الجزائر

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وأشار موقع “هسبريس” إلى أن ملكية الأرض حولت من سلطات حراسة الغابات إلى الدولة قصد تخصيصها لبناء القاعدة، وفقا لما جاء في المرسوم رقم 2.20.337 الصادر في العدد 6884 من الجريدة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية متوترة بين البلدين، إذ استدعت الجزائر في 14 مايو السفير المغربي لديها للاحتجاج على تصريحات مسيئة منسوبة للقنصل المغربي في وهران.