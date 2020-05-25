كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، بأن الجيش الوطني الليبي شن هجمات جوية على بعض المواقع التابعة للمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

ونقلت عن مصادر ليبية، أن الجيش الوطني ينفذ سلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.

وأشارت إلى أن قصف الجيش الليبي استهدف مواقع للميليشيات في مديرية أمن غريان.