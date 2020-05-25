يوفنتوس يضع سعرا مفاجئا مقابل بيع هيغوين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي حدد سعرا مفاجئا مقابل الاستغناء عن خدمات النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، في الميركاتو الصيفي القادم.
وارتبط اسم هيغوين بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، في ظل رغبة البيانكونيري في التخلص منه.
وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيكون على استعداد لبيع هيغوين هذا الصيف مقابل 18 مليون يورو، لضمان عدم الخسارة من بيعه في ميزانيته العمومية.
وانضم هيغوين إلى يوفنتوس، قادمًا من نابولي، في صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو، وينتهي عقده بصيف 2021.
وقد سجل البيبيتا منذ ذلك الحين، 63 هدفًا في 139 مباراة، ثمانية منها جاءت في الموسم الحالي.
وأبدى أكثر من نادٍ رغبة في ضم هيغوين هذا الصيف، من بينها نيوكاسل وولفرهامبتون الإنجليزيين، إضافة إلى ريفربليت الأرجنتيني.
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