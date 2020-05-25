توازن في أسعار النفط وسط ترقب التوتر الصيني الأميركي المتصاعد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رست أسعار النفط، اليوم الإثنين، عند 33 دولار للبرميل، في خضمّ تصاعد الحرب التجارية والكلامية بين الولايات ا لمتحدة والصين، وحذر من آفاق الانتعاش الاقتصادي العالمي في أعقاب تخفيف إجراءات الحجر في دول كثيرة.

وكانت الصين قد حذرت أمس الأحد، من أن علاقاتها مع الولايات المتحدة تقترب من "حافة حرب باردة جديدة"، مما أثار مخاول من تدهور إضافي للعلاقات بين البلدين، والذي من شأنه أن يصعّب عملية تعافي سوق النفط من الهبوط التاريخي في الطلب، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بعد انخفاضها في وقت سابق، مع أحجام تداول ضعيفة بسبب العطلات في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة.

ومع ذلك، أشارت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، إلى أن هناك علامات على أن سوق النفط يتجه نحو الانتعاش، إذ اخفضت الحفارات الصخرية الأميركية نشاطها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، مما قلص الإنتاج أكثر، ويأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه "أوبك +" بتخفيض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًا في محاولة للحد من التخمة.

وأضافت الوكالة: "ارتفع النفط بنحو 75% هذا الشهر مع عودة الطلب في الصين والهند بعد تخفيف قيود الإغلاق، ومع بدء انخفاض مخزونات الخام الأميركية. ولكن، من المتوقع أن يكون التعافي طويلًا وغير مؤكد ، مع خطر حدوث موجة ثانية من العدوى التي قد تؤدي إلى تعقيد الارتداد".

Advertisements

وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة "آكسي كروب"، ستيفن إينيس، إن "التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في تلويث المشهد" ، ولكن التأثير الكلي قد يكون محدودًا إذا لم يكن هناك "انتقام قتالي" من بكين.

ل وزير الخارجية وانغ يي خلال إيجازه الإخباري السنوي على هامش اجتماعات المؤتمر الشعبي الوطني في بكين ، إن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن "تفكيرها بالتمني" في تغيير الصين. كما حذر أمريكا من تجاوز "الخط الأحمر" الصيني في تايوان.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز/ يوليو بنسبة 1.1% إلى 33.62 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 11:52 صباحًا في سنغافورة بعد انخفاضه بنسبة 2.3% في وقت سابق. فيما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 2% يوم الجمعة.

وارتفع برنت لتسوية تموز/ يوليو، 0.7% إلى 35.36 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بعد هبوطه 2.6% يوم الجمعة.

وخفضت الحفارات الأميركية عدد حفارات النفط في العمل بنسبة 21% إلى 237 حفارة الأسبوع الماضي، بتقليل مستمر لعددها للأسبوعا لعاشر على التوالي.