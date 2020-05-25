بئر المكسور: إصابة شاب بجروح خطيرة إثر إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح خطيرة، فجر اليوم، الإثنين، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيان لها إنّ سيارة خاصّة اقترب عند الرابعة والنصف من فجر الإثنين من مجموعة شبّان في منطقة مفتوحة قرب بلدة شمشيت وأطلقت النار عليهم.

والشبان الذين تعرّضوا لإطلاق النار من بئر المكسور والبلدات المجاورة.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة شاب (25 عامًا) من بئر المكسور بجراح خطيرة، نقل على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى رمبام بحيفا.