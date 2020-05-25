شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكسيك: سنخسر مليون وظيفة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم، إن فيروس كورونا المستجد قد يكلف البلاد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية.

وكان الاقتصاد المكسيكي يعاني ركودا بالفعل قبل بدء الجائحة وتوقعت بنوك استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ تسعة في المئة هذا العام وحدوث تعاف تدريجي فقط العام المقبل.

وقال لوبيز أوبرادور في كلمة تلفزيونية " توقعي هو أنه مع وجود فيروس كورونا سيتم فقد مليون وظيفة، ولكننا سنوفر مليوني وظيفة جديدة".