شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تشيلي: إصابات كورونا تتزايد.. والمستشفيات كاملة العدد والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا إن المستشفيات في بلاده أوشكت على الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى بسبب الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بينيرا لصحيفة "لا تريسيرا" أثناء افتتاح مستشفى جديد بالعاصمة سانتياجو يوم الاحد "نحن قريبون جدا" من الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى بسبب "الزيادة الكبيرة جدا في الاحتياجات والطلب على الرعاية الصحية."

وزاد عدد الإصابات الجديدة المسجلة يوميا بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من 70 ألف إصابة، بينما توفي 718 مريضا.

وتخضع منطقة سانتياجو الكبرى للحجر الصحي، مما يجبر حوالي ثمانية ملايين شخص على البقاء في منازلهم.