شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتطلع لإنهاء حالة الطوارئ في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
وألغيت قيود التباعد الاجتماعي عن معظم اليابان في 14 مايو مع تراجع عدد الإصابات الجديدة ولكن الحكومة أبقت القيود في طوكيو وأربع مناطق أخرى.
وستسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة من المستشارين الرئيسيين لرفع القيود اليوم الاثنين. وإذا تمت الموافقة على ذلك فلن تكون هناك مناطق في اليابان خاضعة لحالة الطوارئ التي فرضت لأول مرة في السابع من أبريل.
وقالت يوريكو كويكي محافظة طوكيو إن العاصمة ستدخل بسرعة إلى "المرحلة الأولى" من رفع القيود إذا أنهت الحكومة حالة الطوارئ. وسيسمح ذلك للمكتبات والمتاحف باستئناف نشاطها وستظل المطاعم مفتوحة لفترات أطول في المساء . وستتضمن المراحل التالية إعادة فتح المسارح ودور السينما وأراضي المعارض.
وبلغ عدد الإصابات نحو 1700 وعدد الوفيات 825 حتى الآن.
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