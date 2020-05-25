"إفطار القرن" يزين احتفال مسلمي روسيا بعيد الفطر

كسائر مناسبات هذا العام، جاء عيد الفطر السعيد استثنائيا بطقوس غير تلك التي اعتدنا عليها قبل دخول فيروس كورونا في حياتنا.

بيْد أن هناك نكهة واحدة غلبت على كافة المسلمين حول العالم، وهي التمسك بفرحة العيد حتى ولو اقتصرت على الجلوس في البيت، وأقصت الضيوف والزيارات.





فرحة بالمنازل

وكبقية ملايين المسلمين حول العالم، احتفل مسلمو روسيا ورابطة الدول المستقلة، بعيد الفطر في منازلهم، ولم يتجمعوا بمئات الآلاف أمام المساجد للصلاة، كما كان يحصل كل عام.

ففي الوقت الذي أصرّ فيه البعض على الصلاة في المساجد، فضّل آخرون مشاهدة البث عبر الإنترنت.

وقبل فترة وجيزة من عيد الفطر، نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين، بالاحتفال بهذه المناسبة في المنزل، موجها إلى رؤساء الأقاليم ورجال الدين نداءات مماثلة.

وهنأ بوتين، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بالعيد الذي يصفي القلوب ويبعث السلام في نفوس البشر.

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ونقلت وسائل إعلام روسية بينها "سبوتنيك" عن مفتي موسكو الشيخ ألبير كرغانوف قوله إن "الإسلام ينص على مراعاة المعايير الصحية وعدم تعريض الناس لخطر لا لزوم له".

وأضاف " للأسف، فإن الحشود الجماهيرية هي التي تساهم في سرعة انتشار الفيروس، لهذا لن نتمكن من الاحتفال بأعيادنا بالطريقة المعتادة في وقت قريب".

إطعام الفقراء و"إفطار القرن"

داغستان، من جهتها نظمت برنامجا خيريا لإطعام أربعة آلاف فقير، عبر توصيل الطعام إلى منازلهم.

وفي تتارستان، أقيم "إفطار القرن" مع خدمة التوصيل إلى المنازل التي تركزعلى المحتاجين.

ويشارك في هذا البرنامج 30 ألف شخص ، وهو ضعف ما كان عليه العام السابق.

وهو ما جاء عليه المفتي الشيخ رافيل عين الدين: "على الرغم من كوننا محدودين في زيارتنا للمساجد، فإننا لسنا مقيدين بإرادتنا الحرة في مساعدة ودعم المحتاجين".

"صلاة في قلب الشيشان"

أما الشيشان، فقد أعلن رئيسها رمضان قاديروف، أداء صلاة العيد في المسجد المركزي بالعاصمة غروزني "قلب الشيشان" فقط، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وأوردت سبوتنيك، صورا من احتفال مسلمي روسيا بالعيد في منازلهم. وغلبت التهنئة والدعاء على معظم المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.