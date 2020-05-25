بالفيديو.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تمازح مذيعا لحظة وقوع زلزال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتعدد ردات فعل الإنسان عند التعرض لأي خطر محدق على حياتهم، فهناك من يتحلى بالهدوء وهناك من يغلب عليه الخوف والهلع.

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، كانت من الفريق الأول، إذ واصلت مقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء في مبنى البرلمان خلال وقوع زلزال. قرب العاصمة ولنجتون.

وقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا (جيونت) إن الزلزال الذي بلغ قوته 5.8 درجات، وقع على عمق 37 كيلومترا، مشيرا إلى أن مركزه كان على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب ولنجتون.

وعلى الرغم من عدم تسببه في أضرار فقد استمر الزلزال أكثر من 30 ثانية وأثار ذعرا في ولنجتون، ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم.

ووقع الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان.





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وأثناء المقابلة، قالت أرديرن مازحة: "‬‬لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره ".

وطمأنت المذيع على أنها في أمان واستمرت المقابلة، مضيفة "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية".

والعام الماضي، تصدرت رئيسة الوزارء النيوزيلندية، عناوين الصحف بردود أفعالها العاطفية تارة، والحازمة تارة أخرى، إزاء الهجوم الذي استهدف مسجدين، في مدينة كرايست تشيرتش وأوقع عشرات القتلى.

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ولا تزال مدينة كرايستشيرش تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011 وكانت شدته 6.3 درجة وأدى لمقتل 185 شخصا.

وفي 2016، وقع زلزال شدته 7.8 درجة في بلدة كايكورا بالجزيرة الجنوبية مما أدى لمقتل شخصين وأحدث أضرارا بمليارات الدولارات بما في ذلك في ولنجتون.