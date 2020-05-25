5 إصابات جديدة بكورونا في اسرائيل ولا وفيات

أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​ عن تسجيل 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ دون وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت ان "إجمالي عدد المصابين بكورونا منذ اندلاع الوباء بلغ 16717 شخصا، وعدد الوفيات 279 حالة".

وانخفض عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج إلى 2285 شخصا، بينهم 44 بحالة خطيرة، و34 على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14153 شخصا.

هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، انتشاره بشكل كبير في مختلف دول العالم، بعد ظهوره للمرة الأولى في مدينة ​ووهان​ الصينية نهاية العام الماضي، حيث انتشر الفيروس المستجد بشكل كبير في ​الولايات المتحدة​ وبعض الدول الأوروبية. فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.