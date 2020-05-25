سلطات اليابان تتطلع لإنهاء حالة الطوارئ في طوكيو و4 مناطق أخرى

ذكرت صحيفة "نيكي" ​اليابان​يّة، أنّ "اليابان تتطلّع إلى رفع ​حالة الطوارئ​ في ​طوكيو​ وباقي المناطق الّتي ما زالت تواجه قيودًا، في الوقت الّذي تدرس فيه أيضًا تقديم حوافز جيدة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، لمساعدة الشركات على تخطّي جائحة فيروس "كورونا".

ولفتت إلى أنّ "الحكومة ستسعى إلى الحصول على موافقة من المستشارين الرئيسيين لرفع القيود. وإذا تمّت الموافقة على ذلك، فلن تكون هناك مناطق في اليابان خاضعة لحالة الطوارئ الّتي فُرضت لأوّل مرّة في السابع من نيسان الماضي".

وأوضحت محافظة طوكيو، يوريكو كويكي، أنّ "العاصمة ستدخل بسرعة إلى "المرحلة الأولى" من رفع القيود، إذا أنهت الحكومة حالة الطوارئ. وسيسمح ذلك للمكتبات والمتاحف باستئناف نشاطها، وستظلّ ​المطاعم​ مفتوحة لفترات أطول في المساء. وستتضمن المراحل التالية إعادة فتح المسارح ودور السينما وأراضي المعارض".

وكانت قد أُلغيت قيود التباعد الاجتماعي عن معظم اليابان في 14 أيار الحالي، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة، ولكن الحكومة أبقت القيود في طوكيو وأربع مناطق أُخرى.