جونسون يعيد فتح المدارس الابتدائية رغم الجدل

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ أن "​المدارس​ الابتدائية ستعيد فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من بداية حزيران، وذلك رغم ما تثيره هذه الخطوة من جدل بسبب تفشي ​فيروس كورونا​".

ولفت جونسون في ​مؤتمر​ صحافي، الى إن "العودة إلى مقاعد الدراسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وبين عشر سنوات و11 سنة".

وأوضح أن "طلاب الصفوف الثانوية سيعودون لاحقا للتحضير للامتحانات اعتبارا من 15 حزيران".

وتثير مسألة إعادة فتح المدارس جدلا في البلاد، التي تسجل أعلى معدل ​وفيات​ بكورونا "كوفيد-19" في ​أوروبا​، وثاني أعلى معدل إصابات بين دول القارة.

وطالبت نقابات المعلمين، الأسبوع الماضي، ​الحكومة​ بإعادة النظر في قرار إعادة فتح المدارس نظرا لاستمرار المخاوف الصحية.