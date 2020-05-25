تسجيل إصابتين جديدتين وحالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" في تايلاند

أعلن متحدّث باسم مركز إدارة "​كوفيد 19​" في ​تايلاند​، أنّ "البلاد سجّلت حالتي إصابة مؤكّدتين بفيروس "كورونا" المستجد، وحالة وفاة واحدة". وأوضح أنّ "بذلك، أصبح إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند 3042 حالة، وعدد حالات الوفاة 57 منذ تفشّي الفيروس في كانون الثاني الماضي"، لافتًا إلى أنّ "أكثر من 96 في المئة من المصابين أي 2928 شخصًا، تعافوا من المرض".

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