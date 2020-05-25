اردوغان بحث هاتفيا مع سلطان عمان بالقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

ذكرت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، في بيان، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، بحث خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان ​هيثم بن طارق آل سعيد​، بالقضايا الإقليميّة والعلاقات الثنائيّة"، موضحةً أنّ "الجانبين تبادلا خلال المحادثة الهاتفية التهاني بمناسبة حلول ​عيد الفطر​".

وفي وقت سابق، أجرى اردوغان سلسلة اتصالات مع نظرائه الإيراني حسن روحاني، والباكستاني عارف علوي، والتركماني قربان قولي بيردي محمدوف، والأذري إلهام علييف، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر. وجرى البحث بالعلاقات الثنائيّة والقضايا الإقليميّة وملف مكافحة فيروس "كورونا".