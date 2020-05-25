ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بحث خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، بالقضايا الإقليميّة والعلاقات الثنائيّة"، موضحةً أنّ "الجانبين تبادلا خلال المحادثة الهاتفية التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر".
وفي وقت سابق، أجرى اردوغان سلسلة اتصالات مع نظرائه الإيراني حسن روحاني، والباكستاني عارف علوي، والتركماني قربان قولي بيردي محمدوف، والأذري إلهام علييف، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر. وجرى البحث بالعلاقات الثنائيّة والقضايا الإقليميّة وملف مكافحة فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان بحث هاتفيا مع سلطان عمان بالقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.