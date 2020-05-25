289 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" 289 حالة، ليصبح إجمالى عدد حالات الإصابة 178570 حالة .

وأوضحت البيانات، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس عشر حالات، ليصبح إجمالى عدد حالات الوفاة 8257 حالة.

هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انتشاره بشكل كبير في مختلف دول العالم، بعد ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي، حيث انتشر الفيروس المستجد بشكل كبير في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.​​​​​​​