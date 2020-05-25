سجلت الهند أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا بنحو 7 آلاف إصابة جديدة.
يشار إلى أن هيئة تصدير رئيسية، أكدت إن الهند ستمد أوروبا بنحو ألف طن من المادة الفعالة (إيه.بي.أي) المستخدمة فى تصنيع أدوية الباراسيتامول المسكنة وخافضة الحرارة، مخففة القيود على تصدير الأدوية التى لا تباع بوصفة طبية، والمستخدمة فى التعامل مع أعراض مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وكانت الهند، قد علقت فى آذار، صادرات العديد من الأدوية ومنها الباراسيتامول لتأمين إمدادات كافية لشعبها بعد تفشى فيروس كورونا المستجد مما عطل سلاسل الإمداد العالمية. وكوفيد-19 مرض تنفسى ينتج على الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا بنحو 7 آلاف إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.