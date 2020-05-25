الهند تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا بنحو 7 آلاف إصابة جديدة

سجلت ​الهند​ أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا بنحو 7 آلاف إصابة جديدة.

يشار إلى أن هيئة تصدير رئيسية، أكدت إن الهند ستمد أوروبا بنحو ألف طن من المادة الفعالة (إيه.بي.أي) المستخدمة فى تصنيع أدوية الباراسيتامول المسكنة وخافضة الحرارة، مخففة القيود على تصدير الأدوية التى لا تباع بوصفة طبية، والمستخدمة فى التعامل مع أعراض مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت الهند، قد علقت فى آذار، صادرات العديد من الأدوية ومنها الباراسيتامول لتأمين إمدادات كافية لشعبها بعد تفشى فيروس كورونا المستجد مما عطل سلاسل الإمداد العالمية. وكوفيد-19 مرض تنفسى ينتج على الإصابة بفيروس كورونا المستجد.