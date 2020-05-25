فنزويلا تغلق سوقًا ضخمًا بماراكايبو يُعتبر "مركزًا" للعدوى بفيروس كورونا

أغلقت ولاية زوليا الواقعة في غرب ​فنزويلا​ سوقا ضخما في الهواء الطلق في ماراكايبو، ثاني أكبر مدن البلاد، إذ إن السلطات تعتبره "مركزًا" للعدوى ب​فيروس كورونا​ المستجد في المنطقة ويؤدي الى عدد كبير من الاصابات.

وأشار حاكم ولاية زوليا عمر برييتو في خطاب متلفز الى اننا "قررنا أن نغلق نهائيا وحتى اشعار آخَر سوق لاس بولغاس في ماراكايبو"، لافتا إلى أن "سوق لاس بولغاس للمواد الغذائية استحال بالآونة الأخيرة "مركزا للعدوى في هذه الولاية الحدودية ل​كولومبيا​"، مؤكدا أنه "سيتم "تطهير" السوق بالكامل".