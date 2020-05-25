روحاني: قطع سلسلة انتقال كورونا ممكن من خلال الالتزام بالبروتوكولات الصحية

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، خلال اتصال هاتفي مع وزير الداخلية الإيرانية ​عبدالرضا رحماني فضلي​، الّذي قدّم تقريرًا عن أوضاع بعض المحافظات والمدن الّتي تصاعدت فيها وتيرة تفشّي فيروس "كورونا"، بسبب عدم التزام المواطنين فيها بالتوصيات الصحيّة، أنّ "على المواطنين في هذه المحافظات والمدن الانتباه إلى أنّه في حال عدم التزام التعليمات والتوصيات الصحيّة، فمن المحتمَل أن نقوم بإعادة بعض القيود".

وأشاد بـ"التزام المواطنين بالتوصيات الصحيّة في إقامة مراسم صلاة ​عيد الفطر​ السعيد في المساجد"، لافتًا إلى أنّه "يمكن قطع سلسلة انتقال فيروس "كورونا" فقط من خلال الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحيّة". وأوضح أنّ "في مثل هذه الحالة والتعاون الجيّد من قِبل المواطنين، يمكننا الاستمرار في وتيرة إعادة فتح المزارات الدينيّة والمراقد المقدّسة".