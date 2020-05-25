بولسونارو: البرازيل التزمت بمعايير السفر المتفق عليها مع اميركا وترامب من اهميتها

لفت مستشار للرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​ الى إن "القيود التي فرضتها ​الولايات المتحدة​ على السفر من البرازيل التزمت بمعايير سبق أن تم تحديدها وقلل من شأن تلك الخطوة من جانب الرئيس ​دونالد ترامب​ الذي يتباهي بولسونارو بدعمه".

كذلك شدد مستشار الشؤون الدولية للرئيس البرازيلي فيلبي مارتينز في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان " ليس هناك شيء ضد البرازيل بالتحديد".

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرارا يمنع دخول أي شخص أجنبي زار البرازيل خلال الـ 14 يومًا الماضية إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، بسبب تفاقم أزمة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في هذا البلد.

وشددت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ كايلي ماكيناني، على إن القيود ​الجديدة​ ستساعد في منع الأجانب من نقل عدوى كورونا إلى الولايات المتحدة، لكنها لن تؤثر على التجارة مع البرازيل.