بولسونارو: البرازيل التزمت بمعايير السفر المتفق عليها مع اميركا وترامب من اهميتها

لفت مستشار للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الى إن "القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السفر من البرازيل التزمت بمعايير سبق أن تم تحديدها وقلل من شأن تلك الخطوة من جانب الرئيس دونالد ترامب الذي يتباهي بولسونارو بدعمه".
كذلك شدد مستشار الشؤون الدولية للرئيس البرازيلي فيلبي مارتينز في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى ان " ليس هناك شيء ضد البرازيل بالتحديد".
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرارا يمنع دخول أي شخص أجنبي زار البرازيل خلال الـ 14 يومًا الماضية إلى الولايات المتحدة الأميركية، بسبب تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في هذا البلد.
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، على إن القيود الجديدة ستساعد في منع الأجانب من نقل عدوى كورونا إلى الولايات المتحدة، لكنها لن تؤثر على التجارة مع البرازيل.
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