معلوف: بصمود شعبنا وجيشنا ومقاومتنا حققنا الانتصار على العدو

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​ في 25 أيار إلى انه "بصمود شعبنا وجيشنا ومقاومتنا حققنا الانجاز التاريخي بالإنتصار على العدو الإسرائيلي، بإنتظار ​تحقيق​ الانتصار الأكبر ببناء ​الدولة​ العصرية القادرة العادلة، وبمكونات النصر الاول ذاتها".

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