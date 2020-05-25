كرامي: تحرير الأرض ينطلق من وحدتنا وقوتنا وإيمانِنا

لفت النائب ​فيصل كرامي​ في ذكرى التحرير إلى ان "الخامس والعشرون من أيّار عام 2000 أكد ان تَحرير الأرض ينطلق من وحْدَتِنا وقوتِنا وإيمانِنا بقضِيتِنا. نحتفلُ هذا العام ب​عيد المقاومة والتحرير​ مسْتذكرين القيم والمعاني الكبرى لهذا اليوم المجيد في تاريخِ صراعنا مع العدو الصهيوني".

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