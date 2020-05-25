عبدالله: العلمانية هي الحل للبنان​​​​​​​

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "كل مشروع طائفي جديد، يبدع البعض في تسويقه، اكان النظام الفدرالي، مباشرة، أو اللامركزية السياسية والإدارية الموسعة، أو الانتقال من ​المناصفة​ الى المثالثة، أو المرابعة، أو المخامسة... لن يكون سوى استيلاد أشكال جديدة لنظام طائفي فاشل"، معتبرا انه يجب "العودة إلى كمال جنبلاط: ​العلمانية​ هي الحل للبنان".

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