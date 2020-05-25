تفشي فيروس كورونا في مجزر بهولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام - (د ب أ):
أعلنت السلطات الهولندية أمس الأحد أن ما مجموعة من 147 موظفا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مجزر في بلدة جرونلو الهولندية.
وذكرت صحيفة "دي جيلدرلاندر" المحلية أن من بين المصابين، يعيش 79 في دولة ألمانيا المجاورة و68 يعيشون في هولندا.
وأفادت الحكومة المحلية بأنه لم يتم فحص 25 موظفا فقط من أصل 657 في المجزر، المملوك لمجموعة "فيون".
وأصدرت السلطات أمرا يوم الجمعة الماضي بإغلاق المجزر وأرسلت 600 موظف إلى منازلهم للحجر الصحي.
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