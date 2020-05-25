محمد اسماعيل - القاهرة - اليوم..الدخول بالكمامات والقفازات الطبية في بورصة الأسماك بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن مجلس إدارة بورصة الأسماك في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، العمل في البورصة بالكمامات والقفازات الطبية، وذلك بداية من اليوم، في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفق تعليمات وزارة الصحة والسكان، وحرصًا من مجلس إدارة البورصة علي سلامة العاملين فيها، وتجار الأسماك.

وأكد البيان الصادر عن مجلس إدارة بورصة الأسماك في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أنه وفقًا لقرار مجلس الإدارة، فسوف يمنع دخول أي شخص نهائيًا للبورصة، دون أن يرتدي الكمامة والجوانتي، حرصًا على استمرارية وقاية البورصة، وخلوها من فيروس كورونا المستجد.

وكشف البيان عن معاقبة وتغريم، كل من يخالف قرار مجلس إدارة البورصة، بدخول البورصة بالكمامة، والقفاز الطبي، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال كل مخالف.

ووجه مجلس إدارة بورصة الأسماك، تجار الأسماك، وكل من يتعلق عمله في نشاط البورصة، من خلال البيان، الألتزام الكامل بتعليمات وتوجيهات مجلس الإدارة، وعدم افتعال المشاكل التي لن يسمح بها مجلس إدارة البورصة.