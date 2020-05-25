فيديو: يونس الميموني
حل عيد الفطر هذه السنة، في ظرف استثنائي، فرضته ااحائحة، فحاول المواطنون الاحتفال بالمناسبة الدينية داخل منازلهم، مع أسرهم الصغيرة.
“اليوم 24” حل ضيفا على الشاعر احمد الحريشي، الذي حرص على الاحتفال بالعيد بما هو متاح في الحجر، في اشتياق للحياة الطبيعية الغائبة منذ مدة.
الشاعر حدث “اليوم 24” عن أجواء العيد في ظل الظروف الحالية، كما قربنا من حياته اليومية في الحجر الصحي، والتي يحضر فيها الشعر بطبيعة الحال.
وتحدث الشاعر الحريشي عن حضور مناسبة العيد في تاريخ الشعر العربي، مذكرا بأبيات لأسماء كبيرة أبدعات أبيات وفصائد عن المناسبة الدينية.
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء العيد من داخل بيت الشاعر الحريشي: باركنا “عن بعد” للعائلة وهكذا استفدت من الحجر الصحي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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