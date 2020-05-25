الارشيف / اخبار العالم

أجواء العيد من داخل بيت الشاعر الحريشي: باركنا “عن بعد” للعائلة وهكذا استفدت من الحجر الصحي – فيديو

0 نشر
حمزة المتقي 0 تبليغ

Advertisements

فيديو: يونس الميموني

حل عيد الفطر هذه السنة، في ظرف استثنائي، فرضته ااحائحة، فحاول المواطنون الاحتفال بالمناسبة الدينية داخل منازلهم، مع أسرهم الصغيرة.

“اليوم 24” حل ضيفا على الشاعر احمد الحريشي، الذي حرص على الاحتفال بالعيد بما هو متاح في الحجر، في اشتياق للحياة الطبيعية الغائبة منذ مدة.

Advertisements

الشاعر حدث “اليوم 24” عن أجواء العيد في ظل الظروف الحالية، كما قربنا من حياته اليومية في الحجر الصحي، والتي يحضر فيها الشعر بطبيعة الحال.

وتحدث الشاعر الحريشي عن حضور مناسبة العيد في تاريخ الشعر العربي، مذكرا بأبيات لأسماء كبيرة أبدعات أبيات وفصائد عن المناسبة الدينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجواء العيد من داخل بيت الشاعر الحريشي: باركنا “عن بعد” للعائلة وهكذا استفدت من الحجر الصحي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا