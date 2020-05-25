أجواء العيد من داخل بيت الشاعر الحريشي: باركنا “عن بعد” للعائلة وهكذا استفدت من الحجر الصحي – فيديو

فيديو: يونس الميموني

حل عيد الفطر هذه السنة، في ظرف استثنائي، فرضته ااحائحة، فحاول المواطنون الاحتفال بالمناسبة الدينية داخل منازلهم، مع أسرهم الصغيرة.

“اليوم 24” حل ضيفا على الشاعر احمد الحريشي، الذي حرص على الاحتفال بالعيد بما هو متاح في الحجر، في اشتياق للحياة الطبيعية الغائبة منذ مدة.

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الشاعر حدث “اليوم 24” عن أجواء العيد في ظل الظروف الحالية، كما قربنا من حياته اليومية في الحجر الصحي، والتي يحضر فيها الشعر بطبيعة الحال.

وتحدث الشاعر الحريشي عن حضور مناسبة العيد في تاريخ الشعر العربي، مذكرا بأبيات لأسماء كبيرة أبدعات أبيات وفصائد عن المناسبة الدينية.