الحجر المنزلي وإغلاق المحلات يزيد الإقبال على فيديوهات تعلم الطبخ

تزامنا مع فترة الحجر المنزلي في عدد جل دول العالم بسبب جائحة كورونا، تعددت المبادرات الرقمسة، لتشجيع الناس على تجاوز الأزمة التي خلفتها الجائحة، والتخفيف من آثارها النفسية.

وفي ذات السياق، أطلقت شابة مغربية مبادرة تحمل اسم “الله يخلينا ديما متاحدين”، من أجل تشجيع ومساعدة النساء على تجاوز أزمة كورونا “بالطبخ” من داخل بيوتهن.

المبادرة من إشراف شابة مغربية تدعى سهام، تشتغل كمسؤولة إدارية في شركة خاصة وتفرغت بشكل كامل خلال فترة الحجر الصحي من أجل صناعة المحتوى الرقمي المتخصص في الطبخ، وتقول: “كنت قد أنشأت صفحة على فيسبوك قبل مدة تعنى بالطبخ.. وخلال فترة الحجر الصحي، كنت أتوصل يوميا بمئات الرسائل والاستفسارات، هنا جاءت فكرة إطلاق مبادرة غير ربحية تحمل إسم “الله يخلينا ديما متاحدين”، من أجل تشجيع النساء على تعلم الطبخ ومساعدتهن معنويا على تجاوز فترة الحجر من داخل بيوتهن”.

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وتؤكد المتحدثة أن الإقبال على تعلم الطبخ زاد بشكل كبير وملحوظ خلال فترة الحجر الصحي، خصوصا أن جميع المحلات التي توفر الأكل الجاهز والمطاعم مغلقة.

وتحدثت أيضا عن إمكانية تطوير المبادرة واستمرارها لما بعد فترة الحجر الصحي، نظرا لإقبال عدد كبير من النساء على متابعة محتواها الرقمي.

يذكر أن عددا من الشباب وصانعي المحتوى، نظموا خلال فترة الحجر الصحي مبادرات تهدف إلى تشجيع التعاون والتضامن والمساعدة معنويا على تخطي أزمة كورونا.