ولاية أمن بني ملال توضح تفاصيل وفاة شخص داخل تدابير الحراسة النظرية

إهتزت ساكنة بني ملال مساء اليوم الأحد، على وقع خبر وفاة شخص كان في ضيافة ولاية أمن بني ملال تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات المضمنة بالسجلات القضائية والطبية بمكان الوضع تحت الحراسة النظرية تفيد بأن المشتبه فيه تم نقله للمستشفى الجهوي بالمدينة صباح اليوم الأحد بسبب أعراض مرضية في البطن، صاحبها مغص وغثيان، حيث تلقى العلاجات الطبية الضرورية وتم إرجاعه إلى مكان الإيداع بمقر ولاية الأمن.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطاقم الشرطي المكلف بالحراسة انتدب سيارة الإسعاف مرة ثانية لنقل المشتبه فيه إلى المستشفى، بعدما لاحظ ظهور نفس الأعراض الصحية، غير أنه وافته المنية.

وأوضح البلاغ أنه تم فتح بحث قضائي، يورد البلاغ، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم وضع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي