يوم العيد..وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية ببني ملال

علم “اليوم24” أن شخص في الأربعينيات من عمره كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي قد فارق الحياة مساء اليوم الأحد، داخل ولاية الأمن بني ملال.
وأفادت مصادر مقربة من عائلة الهالك، أن المعني بالأمر اعتقل أمس السبت، من داخل منزله في إطار بحث قضائي قبل أن يفارق الحياة حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم داخل ولاية الأمن ببني ملال.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تجهل لحد الاساعة أسباب وظروف الحادث إذ جرى نقل جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال قصد إخضاها لتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.
هذا وقد جرى فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
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