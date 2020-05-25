شكرا لقرائتكم طائرتان من تركيا تهبطان في مصراتة.. "مزيد من المرتزقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستمر تركيا في ضخ المقاتلين إلى ليبيا لدعم فصائل حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، لا سيما عند تخوم العاصمة طرابلس.

فبعد نقل 500 مقاتل من سوريا، أفاد مصدر في مطار مصراتة لقناتي "العربية" و"الحدث" فجر الإثنين بهبوط طائرتين ليبيتين قادمتين من تركيا، خلال الساعات الماضية، وعلى متنهما301 مرتزق سوري .

كما أضاف المصدر أن بعض ركاب الطائرة لا يتحدثون العربية، لكنه لم يستطع تحديد لغتهم.

داعشي خطير في صفوف الوفاق

يأتي هذا بعد أن أكد الجيش الليبي ليل الأحد سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيراً من المرتزقة السوريين بمعسكر اليرموك. وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري إن القوات الجوية التابعة للجيش استعادت مناطق واسعة، لافتاً إلى أن ما يقوم به الجيش هو إعادة تموضع وليس انسحاباً.

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كما أعلن القبض على قيادي سوري في "داعش" ييدعى محمد الرويضاني (مكنى أبو بكر الرويضاني)، يقاتل مع تشكيلات الوفاق، واصفاً إياه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.

مقاتلو عفرين إلى ليبيا.. بسبب فسادهم!

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد بأن تركيا تستعد لنقل المقاتلين المنضوين تحت لواء الفصائل الموالية لهافي منطقة عفرين إلى ليبيا.

وبحسب المعلومات، تنوي تركيا نقل أغلبية هؤلاء المقاتلين ونشر قوات تركية مكانهم لتتسلم مباشرة زمام الأمور في البلدة السورية، بسبب ما بدر من سلوك وفساد عن هؤلاء.

ووفقاً لمعلومات موثوقة، فإن أحد ضباط المخابرات على حاجز “زيارة حنان” في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الاكراد أنه سيتم قريبا نقل هؤلاء المقاتلين بسبب ممارساتهم الفاسدة وتأليبهم المواطنين في المدينة على القوات التركية .

يذكر أن تركيا وعلى الرغم من تعهدها في مؤتمر برلين في يناير الماضي عدم التدخل في الشؤوون الليبية، مستمرة في ضخ العديد والعتاد إلى طرابلس. وأمس الأحد جاهر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بأن بلاده قلبت الموازين في ليبيا، (في إشارة إلى دعم أنقرة للوفاق في معركتها ضد الجيش). وقال في حينه: "خطوات تركيا في ليبيا غيرت الموازين".