جنبلاط: لا لحرب الآخرين على ارض لبنان​​​​​​​

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب الاسابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لست ادري كيف ان البعض لا يزال يفكر ب​الفدرالية​ او ما اشبه الذي يعود الى مفهوم التقسيم وهو مشروع انتحاري للجميع دون استثناء وكم كلف ​لبنان​ من دمار وخراب لا لتلك الاصوات العميلة التي صدرت في العلن او التي تعمل في الخفاء وتنظر للفدرالية بحجج مختلفة. لا لحرب الآخرين على ارض لبنان".

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