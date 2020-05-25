ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى كوبا إلى 1941 شخصا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في كوبا تسجيل 10 ​حالات​ اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 1941 شخصا.

وأوضحت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية أن من بين إجمالي المصابين هناك 170 مريضًا حالتهم خطرة بمضاعفات وتم الإبلاغ عن حالتهم الحرجة أو المرض الخطير.

هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انتشاره بشكل كبير في مختلف دول العالم، بعد ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي، حيث انتشر الفيروس المستجد بشكل كبير في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.