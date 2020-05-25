واشنطن ترسل ألف جهاز تنفس اصطناعي إلى البرازيل لمكافحة "كورونا"

أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي، أن واشنطن سترسل ألف جهاز تنفس اصطناعي، إلى البرازيل للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 360 ألفا.
وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت، 15813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 363211 حالة إصابة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة ترسل أجهزة التنفس الاصطناعي إلى الدول الأخرى "من أجل إنقاذ الناس وليس لاعتبارات دبلوماسية".
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