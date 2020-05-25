واشنطن ترسل ألف جهاز تنفس اصطناعي إلى البرازيل لمكافحة "كورونا"

أعلن ​مجلس الأمن​ القومي الأميركي، أن ​واشنطن​ سترسل ألف جهاز تنفس اصطناعي، إلى ​البرازيل​ للمساعدة في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، حيث وصل عدد ​الإصابات​ إلى أكثر من 360 ألفا.

وأعلنت ​وزارة الصحة​ في البرازيل إنها سجلت، 15813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 363211 حالة إصابة.

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن "​الولايات المتحدة​ ترسل أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي إلى الدول الأخرى "من أجل إنقاذ الناس وليس لاعتبارات دبلوماسية".

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